Уряд Кіпру представив пакет допомоги на €70 млн через зростання цін — Cyprus Mail

Уряд Кіпру наприкінці вересня представив пакет заходів на €70 млн для пом’якшення зростання вартості життя. Від 1 листопада податок на паливо для опалення планують знизити на 5,3 євроцента за літр — із 7,4 до 2,1 євроцента. Пакет також передбачає продовження субсидій на електроенергію, нульову ставку ПДВ для ширшого переліку товарів першої необхідності, знижений ПДВ для побутових фотоелектричних систем і додаткову допомогу вразливим домогосподарствам та жителям гірських районів, повідомляє Cyprus Mail.

Енергоносії та інфляція

Економіст Європейського університету Кіпру Алекс Апостолідес пов’язав високі темпи інфляції в країні з вартістю енергії. За його словами, у серпні 2026 року інфляція на Кіпрі становила 5,2% — це був третій найвищий показник у ЄС. На думку економіста, одним із чинників є залежність виробництва електроенергії від мазуту, а також затримка проєкту LNG у Васіліко.

Для порівняння Апостолідес навів Мальту, де серпнева інфляція становила 2%. Обидві острівні держави імпортують енергоносії, однак Мальта також використовує імпортований природний газ для виробництва електроенергії, що, за словами економіста, зменшує її енергетичні витрати.

Економія та оцінки підтримки

За даними видання, середнє домогосподарство на Кіпрі використовує протягом зими від 350 до 400 літрів палива для опалення. За ціни близько €1,7 за літр заповнення резервуара на 350 літрів коштує трохи більш як €600. Розрахунок Cyprus Mail показує, що після зниження акцизу економія для такого обсягу становитиме приблизно €32 за весь зимовий сезон.

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Президент Нікос Христодулідіс заявив, що його адміністрація витратила на заходи зі зниження вартості життя понад €1 млрд. Водночас Cyprus Mail підрахувала суми пакетів підтримки, перелічених на офіційному порталі президентства з жовтня 2023 року: вони становлять €545 млн. Видання зазначило, що на порталі немає загального підсумку витрат у €1 млрд, а Міністерство фінансів не відповіло на його запит щодо цієї суми.

Критика адресності допомоги

Апостолідес також поставив під сумнів визначення заходів як адресних. На його думку, знижений ПДВ на окремі товари та податкова пільга на паливо для опалення доступні всім покупцям, а не лише людям із низькими доходами. Економіст Саввас Саввідес, зі свого боку, заявив, що влада реагує на наслідки проблеми, тоді як її причини є глибшими.

Податкова реформа цього року підвищила неоподатковуваний поріг доходу з €19 500 до €22 000. За даними Cyprus Mail, людина з доходом €25 000 завдяки цьому заощаджує €500 на рік, однак Апостолідес вважає, що інфляція швидко нівелює такий ефект.

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