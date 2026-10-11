塞浦路斯政府于9月底推出一项7000万欧元的措施方案，以缓解生活成本上涨。自11月1日起，供暖燃料税计划每升下调5.3欧分，从7.4欧分降至2.1欧分。据Cyprus Mail报道，该方案还包括延长电力补贴、对更广泛的生活必需品实行零增值税税率、降低家庭光伏系统的增值税，以及向弱势家庭和山区居民提供额外援助。

能源与通胀

塞浦路斯欧洲大学经济学家亚历克斯·阿波斯托利季斯将该国的高通胀率与能源成本联系起来。他表示，2026年8月塞浦路斯的通胀率为5.2%，在欧盟中位居第三。该经济学家认为，其中一个因素是发电依赖燃料油，以及瓦西利科LNG项目的延误。

作为比较，阿波斯托利季斯提到马耳他，该国8月通胀率为2%。两个岛国都进口能源，但马耳他还使用进口天然气发电，经济学家表示，这降低了其能源成本。

节省金额与对支持措施的评估

据该媒体报道，塞浦路斯一个普通家庭在冬季使用350至400升供暖燃料。按每升约1.7欧元计算，加满一个350升油箱的费用略高于600欧元。Cyprus Mail的计算显示，在消费税下调后，这一用量在整个冬季可节省约32欧元。

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总统尼科斯·赫里斯托祖利季斯表示，其政府已在降低生活成本的措施上花费超过10亿欧元。与此同时，Cyprus Mail计算了自2023年10月以来总统府官方网站所列支持计划的金额：总计为5.45亿欧元。该媒体指出，网站上没有10亿欧元的总支出数据，而财政部也未回应其有关该金额的询问。

对援助针对性的批评

阿波斯托利季斯还质疑将这些措施定义为有针对性的措施。在他看来，部分商品的低增值税和供暖燃料税收优惠面向所有消费者，而不仅是低收入人群。经济学家萨瓦斯·萨维德斯则表示，当局是在应对问题的后果，而其原因更为深层。

今年的税制改革将免税收入门槛从19,500欧元提高至22,000欧元。根据Cyprus Mail的数据，收入25,000欧元的人因此每年可节省500欧元，但阿波斯托利季斯认为，通胀会迅速抵消这种效果。

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