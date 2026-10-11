Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён заявил, что не откажется от прямых контактов с гражданами и общения через социальные сети, хотя его стиль коммуникации подвергается критике. В публикации в X в субботу вечером он отметил, что и дальше будет посещать районы, где живут обычные люди, с минимальным сопровождением охраны.

Общение без дистанции

Как сообщает Korea Herald, Ли Чжэ Мён признал, что его могут критиковать за отсутствие надлежащего президентского достоинства или авторитетности. В то же время он подчеркнул, что президент является прежде всего главным государственным служащим народа.

Президент также пояснил, что встречи с людьми в небогатых районах и возможность лично видеть их повседневные трудности напоминают ему об ответственности, связанной с руководством страной. По его словам, такие контакты с людьми, у которых мало власти и достатка, но которые тяжело работают, важны для него.

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Упоминание Но Му Хёна

В публикации Ли Чжэ Мён упомянул покойного президента Но Му Хёна, которого также критиковали и высмеивали за неформальное общение с гражданами в онлайн-комментариях. По словам действующего президента, Но Му Хён, как сообщалось, даже избегал посещения традиционных рынков, чтобы предварительные проверки безопасности и меры охраны не создавали неудобств для людей.

Ли Чжэ Мён добавил, что политика и власть должны служить прежде всего менее привилегированным слоям общества, а не влиятельным людям на высоких должностях.

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