В Демократической Республике Конго Жозефа Кабилу назвали лидером новой повстанческой коалиции с M23. Как сообщает France 24, коалиция заявила о намерении свергнуть правительство.

Что известно о коалиции

Это сообщение вышло в вечернем выпуске Eye on Africa 13 октября 2026 года. Описание эпизода не содержит названия коалиции, сведений о ее составе или времени ее создания.

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Другие темы выпуска

В том же выпуске также сообщили о продлении крупнейшего в истории Африки первичного публичного размещения акций. France 24 представил эти темы как часть одного вечернего выпуска программы. В предоставленном описании не уточняется, о каком размещении идет речь и на какой срок его продлили.

Еще одной темой стала Формула-1. Согласно описанию France 24, соревнования должны вернуться в Африку в начале 2030-х годов после строительства нового автодрома в Руанде.

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