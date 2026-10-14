W Demokratycznej Republice Konga Joseph Kabila został nazwany liderem nowej koalicji rebeliantów z M23. Jak podaje France 24, koalicja oświadczyła, że zamierza obalić rząd.

Co wiadomo o koalicji

Informacja ta została wyemitowana w wieczornym wydaniu Eye on Africa 13 października 2026 roku. Opis odcinka nie zawiera nazwy koalicji, informacji o jej składzie ani czasu jej utworzenia.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Inne tematy wydania

W tym samym wydaniu poinformowano również o przedłużeniu największej w historii Afryki pierwszej oferty publicznej. France 24 przedstawiła te tematy jako część jednego wieczornego wydania programu. W udostępnionym opisie nie sprecyzowano, o jaką ofertę chodzi ani na jaki okres ją przedłużono.

Kolejnym tematem była Formuła 1. Według opisu France 24 zawody mają powrócić do Afryki na początku lat 30. XXI wieku po budowie nowego toru wyścigowego w Rwandzie.

Czytaj nas na