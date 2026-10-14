Жозефа Кабілу назвали лідером нової коаліції з M23 у ДР Конго — France 24

У Демократичній Республіці Конго Жозефа Кабілу назвали лідером нової повстанської коаліції з M23. Як повідомляє France 24, коаліція заявила про намір повалити уряд.

Що відомо про коаліцію

Це повідомлення вийшло у вечірньому випуску Eye on Africa 13 жовтня 2026 року. Опис епізоду не містить назви коаліції, відомостей про її склад або часу її створення.

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Інші теми випуску

У тому самому випуску також повідомили про продовження найбільшого в історії Африки первинного публічного розміщення акцій. Ці теми France 24 подало як частину одного вечірнього випуску програми. У наданому описі не уточнюється, про яке розміщення йдеться або на який строк його продовжили.

Ще однією темою стала Формула-1. За описом France 24, змагання мають повернутися до Африки на початку 2030-х років після будівництва нового автодрому в Руанді.

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