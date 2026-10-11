Prezydent Korei Południowej Lee Jae-myung oświadczył, że nie zrezygnuje z bezpośrednich kontaktów z obywatelami ani z komunikacji za pośrednictwem mediów społecznościowych, choć jego styl komunikacji spotyka się z krytyką. W sobotę wieczorem we wpisie na X zaznaczył, że nadal będzie odwiedzał dzielnice, w których mieszkają zwykli ludzie, przy minimalnej asyście ochrony.

Komunikacja bez dystansu

Jak podaje Korea Herald, Lee Jae-myung przyznał, że może być krytykowany za brak odpowiedniej prezydenckiej godności lub autorytetu. Jednocześnie podkreślił, że prezydent jest przede wszystkim najważniejszym urzędnikiem państwowym narodu.

Prezydent wyjaśnił również, że spotkania z ludźmi w niezamożnych dzielnicach i możliwość osobistego zobaczenia ich codziennych trudności przypominają mu o odpowiedzialności związanej z kierowaniem państwem. Według niego takie kontakty z ludźmi, którzy mają niewiele władzy i majątku, ale ciężko pracują, są dla niego ważne.

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Wzmianka o Roh Moo-hyunie

We wpisie Lee Jae-myung wspomniał zmarłego prezydenta Roh Moo-hyuna, który również był krytykowany i wyśmiewany za nieformalne komunikowanie się z obywatelami w komentarzach internetowych. Według obecnego prezydenta Roh Moo-hyun miał nawet unikać odwiedzania tradycyjnych targowisk, aby wcześniejsze kontrole bezpieczeństwa i środki ochrony nie powodowały niedogodności dla ludzi.

Lee Jae-myung dodał, że polityka i władza powinny służyć przede wszystkim mniej uprzywilejowanym warstwom społeczeństwa, a nie wpływowym osobom na wysokich stanowiskach.

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