Organ nadzorczy mechanizmu rynku węglowego Porozumienia paryskiego na mocy artykułu 6.4 zatwierdził zasady dla projektów rozpowszechniających czystsze kuchenki. Od teraz takie projekty muszą rezerwować część kredytów węglowych, aby zrekompensować ryzyko utraty drzew, które nie zostały wycięte dzięki ograniczeniu użycia drewna opałowego lub węgla drzewnego. Informuje o tym Climate Home News.

Regulator zatwierdził dwie metodologie: dla programów rozdających bardziej wydajne kuchenki, które spalają mniej drewna lub węgla drzewnego, oraz dla projektów przechodzenia gospodarstw domowych na urządzenia zasilane energią elektryczną lub skroplonym gazem ropopochodnym. Są to pierwsze zasady mechanizmu ONZ opracowane specjalnie dla takich projektów.

Rezerwa na wypadek utraty lasu

Projekty z bardziej wydajnymi kuchenkami otrzymują kredyty za redukcję emisji związaną z zachowaniem drzew, które w przeciwnym razie mogłyby zostać wycięte i spalone jako paliwo. Jednak późniejsza utrata tych drzew wskutek pożarów, susz, wyrębu lub karczowania terenu może zniwelować deklarowane korzyści dla klimatu.

Twórcy projektów muszą przekazywać określoną część kredytów do funduszu buforowego, zamiast je sprzedawać. Wielkość rezerwy będzie obliczana osobno dla ryzyk naturalnych, w tym pożarów, susz i huraganów, oraz dla ryzyk spowodowanych działalnością człowieka, w tym wylesianiem.

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Ryzyka i możliwe obniżki

W przypadku ryzyk naturalnych stosowane będą lokalne wskaźniki obliczone na podstawie nowego modelowania przez niezależnych naukowców. Organ nadzorczy zezwolił również krajom i twórcom projektów proponować alternatywne wartości, lecz muszą one zostać zweryfikowane przez ekspertów mechanizmu i zatwierdzone przez regulatora.

Dla ryzyk związanych z działalnością człowieka ustalono bazowy wskaźnik na poziomie 20%. Może on zostać obniżony maksymalnie o dwie trzecie, jeśli kraj goszczący posiada plan redukcji emisji w sektorze leśnym, długoterminową strategię klimatyczną oraz ramowy program ONZ REDD+ dotyczący ochrony lasów.

Według źródła w ONZ, przy najniższym poziomie ryzyka i wszystkich możliwych obniżkach projekty dotyczące ulepszonych kuchenek muszą rezerwować co najmniej 9% kredytów związanych z zachowanym drewnem. W regionach o wyższym ryzyku naturalnym lub bez programów REDD+ udział ten będzie znacznie większy.

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