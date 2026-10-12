Надзорный орган механизма углеродного рынка Парижского соглашения по статье 6.4 утвердил правила для проектов по распространению более чистых кухонных плит. Отныне такие проекты должны резервировать часть углеродных кредитов, чтобы компенсировать риск потери деревьев, которые не были вырублены благодаря сокращению использования дров или древесного угля. Об этом сообщает Climate Home News.

Регулятор одобрил две методологии: для программ, раздающих более эффективные плиты, которые сжигают меньше древесины или древесного угля, а также для проектов перехода домохозяйств на приборы, работающие от электричества или сжиженного нефтяного газа. Это первые правила механизма ООН, специально разработанные для таких проектов.

Резерв на случай потери леса

Проекты с более эффективными плитами получают кредиты за сокращение выбросов, связанное с сохранением деревьев, которые в противном случае могли бы быть срублены и сожжены в качестве топлива. Однако последующая потеря этих деревьев из-за пожаров, засух, вырубки или расчистки земель может свести на нет заявленные климатические преимущества.

Разработчики проектов должны передавать определенную долю кредитов в буферный фонд, а не продавать их. Объем резерва будут рассчитывать отдельно для природных рисков, включая пожары, засухи и ураганы, и для рисков, вызванных деятельностью человека, включая обезлесение.

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Риски и возможные скидки

Для природных рисков будут применяться местные показатели, рассчитанные на основе нового моделирования независимыми учеными. Надзорный орган также разрешил странам и разработчикам предлагать альтернативные значения, однако они должны быть проверены экспертами механизма и утверждены регулятором.

Для рисков, связанных с деятельностью человека, установлен базовый показатель в 20%. Его можно уменьшить не более чем на две трети, если принимающая страна имеет план сокращения выбросов в лесном секторе, долгосрочную климатическую стратегию и рамочную программу ООН REDD+ по защите лесов.

По данным источника в ООН, при самом низком уровне риска и при наличии всех возможных скидок проекты с улучшенными плитами должны резервировать не менее 9% кредитов, связанных с сохраненной древесиной. В регионах с более высокими природными рисками или без программ REDD+ эта доля будет значительно больше.

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