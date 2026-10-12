《巴黎协定》第6.4条碳市场机制监督机构批准了推广更清洁厨房炉灶项目的规则。今后，此类项目必须预留一部分碳信用额度，以抵消因减少使用薪柴或木炭而避免砍伐的树木可能损失的风险。Climate Home News报道。

监管机构批准了两项方法学：一项用于发放燃烧更少木材或木炭的高效炉灶的项目，另一项用于帮助家庭改用电力或液化石油气设备的项目。这是联合国机制首批专门为此类项目制定的规则。

应对森林损失的储备

配备更高效炉灶的项目可因减少排放而获得信用额度，这些减排与保护原本可能被砍伐并作为燃料焚烧的树木有关。然而，这些树木之后因火灾、干旱、采伐或土地清理而损失，可能会抵消所声称的气候效益。

项目开发方必须将规定比例的信用额度转入缓冲基金，而不是出售。储备规模将分别针对自然风险计算，包括火灾、干旱和飓风，以及人为活动造成的风险，包括森林砍伐。

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风险与可能的减免

对于自然风险，将采用基于独立科学家新建模计算得出的当地指标。监督机构还允许各国和开发方提出替代数值，但这些数值必须经过该机制专家审查并获得监管机构批准。

对于与人类活动相关的风险，设定了20%的基准指标。如果东道国拥有林业部门减排计划、长期气候战略以及联合国REDD+森林保护框架计划，该指标最多可降低三分之二。

据联合国消息人士称，在风险水平最低且适用所有可能减免的情况下，改良炉灶项目必须预留至少9%与被保护木材相关的信用额度。在自然风险较高或没有REDD+计划的地区，这一比例将显著更高。

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