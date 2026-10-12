ООН ввела резерв вуглецевих кредитів для проєктів чистих плит — Climate Home News

Наглядовий орган механізму вуглецевого ринку Паризької угоди за статтею 6.4 затвердив правила для проєктів із поширення чистіших кухонних плит. Відтепер такі проєкти мають резервувати частину вуглецевих кредитів, щоб компенсувати ризик втрати дерев, які не були вирубані завдяки зменшенню використання дров або деревного вугілля. Про це повідомляє Climate Home News.

Регулятор схвалив дві методики: для програм, що роздають ефективніші плити, які спалюють менше деревини чи деревного вугілля, а також для проєктів переходу домогосподарств на прилади, що працюють від електрики або скрапленого нафтового газу. Це перші правила механізму ООН, спеціально розроблені для таких проєктів.

Резерв на випадок втрати лісу

Проєкти з ефективнішими плитами отримують кредити за скорочення викидів, пов’язане зі збереженням дерев, які інакше могли б зрубати та спалити на паливо. Однак подальша втрата цих дерев через пожежі, посуху, вирубування або розчищення земель може нівелювати заявлені кліматичні переваги.

Розробники проєктів повинні передавати визначену частку кредитів до буферного фонду, а не продавати їх. Обсяг резерву розраховуватимуть окремо для природних ризиків, зокрема пожеж, посух і ураганів, та для ризиків, спричинених діяльністю людини, зокрема вирубуванням лісів.

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Ризики та можливі знижки

Для природних ризиків застосовуватимуть місцеві показники, розраховані на основі нового моделювання незалежних науковців. Наглядовий орган також дозволив країнам і розробникам пропонувати альтернативні значення, але їх мають перевірити експерти механізму та затвердити регулятор.

Для ризиків, пов’язаних із діяльністю людини, встановлено базовий показник у 20%. Його можна зменшити не більш як на дві третини, якщо країна-господар має план скорочення викидів у лісовому секторі, довгострокову кліматичну стратегію та рамкову програму REDD+ ООН із захисту лісів.

За даними джерела в ООН, за найнижчого рівня ризику та за наявності всіх можливих знижок проєкти з покращеними плитами мають резервувати щонайменше 9% кредитів, пов’язаних зі збереженою деревиною. У регіонах із вищими природними ризиками або без програм REDD+ ця частка буде значно більшою.

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