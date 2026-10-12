Prezydentka Meksyku Claudia Sheinbaum oświadczyła, że rząd federalny pomoże władzom stanu Jalisco rozwiązać problem zanieczyszczenia wody w aglomeracji Guadalajary. Jednocześnie powiedziała, że gubernator Jalisco Pablo Lemus i władze stanowe muszą wyjaśnić okoliczności zgłaszanego użycia siły podczas protestu przed jego oficjalną rezydencją Casa Jalisco.

Jak informuje Mexico News Daily, w niedzielę tysiące osób wyszły na protest, domagając się rozwiązania długotrwałego problemu jakości wody. Według mediów policja użyła wobec uczestników armatek wodnych i gazu łzawiącego. Sheinbaum podkreśliła, że nie popiera represji, ale sprzeciwia się również przemocy podczas protestów.

Dane o zatrzymanych

Podczas porannej konferencji prasowej prezydentkę zapytano o osoby, które według dziennikarza zostały zatrzymane lub zaginęły po proteście. Odpowiedziała, że władze Jalisco powinny przekazać informacje o zatrzymanych i wyjaśnić swoją decyzję o użyciu armatek wodnych i gazu łzawiącego, jeśli środki te zostały użyte.

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Rząd Jalisco oświadczył, że około 400 osób, które określił jako niezwiązane z protestem, zaatakowało funkcjonariuszy policji i inne obecne osoby. Według wersji władz stanowych obrażeń doznało 28 funkcjonariuszy, w tym dwóch ciężkich, a kolejne 31 osób potrzebowało pomocy medycznej. Władze stanowe poinformowały o zatrzymaniu 39 osób. Jednocześnie uczestnicy protestu, według lokalnych mediów, sporządzili listę co najmniej 23 osób, które uznawali za zatrzymane lub zaginione.

Rozmowy z komisją wodną

Sheinbaum poinformowała, że przedstawiciele zespołu Lemusa mają spotkać się z urzędnikami Meksykańskiej Narodowej Komisji Wodnej, aby omówić plan działania. Chodzi o pilne działania i projekty infrastrukturalne mające rozwiązać problem zanieczyszczenia wody.

Prezydentka oświadczyła również, że rząd federalny nie popiera prywatyzacji dostaw wody w Guadalajarze. Według niej niektóre schematy finansowania mogą doprowadzić do prywatnego zarządzania usługami wodnymi, dlatego kwestia ta będzie omawiana z władzami stanowymi.

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