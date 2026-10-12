Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что федеральное правительство поможет властям штата Халиско решить проблему загрязнения воды в агломерации Гвадалахары. В то же время она сказала, что губернатор Халиско Пабло Лемус и власти штата должны объяснить обстоятельства сообщаемого применения силы во время протеста у его официальной резиденции Casa Jalisco.

Как сообщает Mexico News Daily, в воскресенье тысячи людей вышли на акцию, требуя решить давнюю проблему качества воды. По данным медиа, полиция применила против участников водометы и слезоточивый газ. Шейнбаум подчеркнула, что не поддерживает репрессии, но также выступает против насилия во время протестов.

Данные о задержанных

Во время утренней пресс-конференции президента спросили о людях, которые, по словам журналиста, были задержаны или пропали после акции. Она ответила, что власти Халиско должны предоставить информацию о задержанных и объяснить свое решение о применении водометов и слезоточивого газа, если эти средства использовались.

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Правительство Халиско заявило, что около 400 человек, которых оно назвало не связанными с протестом, напали на полицейских и других присутствующих. По версии штата, травмы получили 28 правоохранителей, двое из них — тяжелые, а еще 31 человеку потребовалась медицинская помощь. Власти штата сообщили о задержании 39 человек. В то же время участники протеста, по данным местных медиа, составили список как минимум из 23 человек, которых считали задержанными или пропавшими.

Переговоры с водной комиссией

Шейнбаум сообщила, что представители команды Лемуса должны встретиться с должностными лицами Национальной водной комиссии Мексики для обсуждения плана действий. Речь идет о неотложных мерах и инфраструктурных проектах для решения проблемы загрязнения воды.

Президент также заявила, что федеральное правительство не поддерживает приватизацию водоснабжения в Гвадалахаре. По ее словам, отдельные схемы финансирования могут привести к частному управлению водными услугами, поэтому этот вопрос будут обсуждать с властями штата.

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