墨西哥总统克劳迪娅·谢因鲍姆表示，联邦政府将帮助哈利斯科州当局解决瓜达拉哈拉都市区的水污染问题。同时，她表示，哈利斯科州州长巴勃罗·莱穆斯和州政府必须说明在其官邸哈利斯科之家附近抗议活动中据报使用武力的情况。

据Mexico News Daily报道，周日数千人参加示威，要求解决长期存在的水质问题。该媒体称，警方对参与者使用了高压水炮和催泪瓦斯。谢因鲍姆强调，她不支持镇压，但也反对抗议活动中的暴力行为。

被拘留者数据

在上午的新闻发布会上，有记者询问总统有关示威后据称被拘留或失踪的人员。她回答说，哈利斯科州当局应提供有关被拘留者的信息，并解释其使用高压水炮和催泪瓦斯的决定，如果这些手段确实被使用。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

哈利斯科州政府表示，约400名被其称为与抗议无关的人袭击了警察和其他在场人员。根据该州的说法，28名执法人员受伤，其中两人伤势严重，另有31人需要医疗救助。州当局报告拘留了39人。与此同时，据当地媒体报道，抗议参与者编制了一份至少23人的名单，他们认为这些人已被拘留或失踪。

与水务委员会的谈判

谢因鲍姆表示，莱穆斯团队的代表将与墨西哥国家水务委员会官员会面，讨论行动计划。这涉及旨在解决水污染问题的紧急措施和基础设施项目。

总统还表示，联邦政府不支持瓜达拉哈拉供水服务私有化。她说，某些融资方案可能导致水务服务由私营机构管理，因此将与州当局讨论这一问题。

关注我们在