W meksykańskim mieście Villahermosa, stolicy stanu Tabasco, zatrzymano Óscara Ariela „N”, znanego jako El Cabra. Władze uważają go za domniemanego lidera gangu Mara 18, znanego również jako Barrio 18. O zatrzymaniu 12 października 2026 roku poinformował federalny sekretarz bezpieczeństwa Omar García Harfuch, pisze The Rio Times.

Wspólna operacja służb

Zatrzymanie przeprowadzono podczas wspólnej operacji władz federalnych i władz stanu Tabasco. Uczestniczyły w niej meksykańska marynarka wojenna, Ministerstwo Obrony, Gwardia Narodowa, federalny Sekretariat Bezpieczeństwa i Ochrony Obywateli oraz władze Tabasco.

García Harfuch podziękował rządowi Salwadoru za przekazane Meksykowi informacje, a także gubernatorowi Tabasco Javierowi Mayowi za współpracę. Nazwiska zatrzymanego nie ujawniono: litera „N” w komunikatach oznacza, że nie zostało ono podane do wiadomości publicznej.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Poszukiwany na wniosek Salwadoru

Salwador poszukuje El Cabry na podstawie międzynarodowego nakazu. Według władz jest on podejrzewany o udział w co najmniej 15 zabójstwach, przestępstwach seksualnych i drobnym handlu narkotykami. Zarzuty te nie zostały zweryfikowane przez sąd.

Według informacji publikacji po zatrzymaniu mężczyzna został przekazany właściwemu prokuratorowi w celu przeprowadzenia dalszych procedur prawnych. Jednocześnie władze nie sprecyzowały dokładnej daty zatrzymania ani nie podały szczegółów dotyczących dalszych kroków w sprawie możliwej ekstradycji. Mara 18 ma korzenie w Los Angeles, a następnie rozprzestrzeniła się w krajach Ameryki Środkowej.

Czytaj nas na