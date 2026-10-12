В мексиканском городе Вильяэрмоса, столице штата Табаско, задержали Оскара Ариэля «N», известного как Эль Кабра. Власти считают его предполагаемым лидером группировки Mara 18, также известной как Barrio 18. О задержании 12 октября 2026 года сообщил федеральный секретарь безопасности Омар Гарсия Харфуч, пишет The Rio Times.

Совместная операция силовиков

Задержание провели в ходе совместной операции федеральных властей и властей штата Табаско. В ней участвовали ВМС Мексики, Министерство обороны, Национальная гвардия, федеральный Секретариат безопасности и защиты граждан и власти Табаско.

Гарсия Харфуч поблагодарил правительство Сальвадора за переданную Мексике информацию, а также губернатора Табаско Хавьера Мая за сотрудничество. Фамилию задержанного не раскрыли: буква «N» в сообщениях означает, что она не была обнародована.

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Разыскивается по запросу Сальвадора

Сальвадор разыскивает Эль Кабра в рамках международного ордера. По данным властей, его подозревают в причастности как минимум к 15 убийствам, сексуальным преступлениям и мелкому сбыту наркотиков. Эти обвинения не были проверены судом.

По информации издания, после задержания мужчину передали компетентному прокурору для дальнейших юридических процедур. В то же время власти не уточнили точную дату задержания и не детализировали дальнейшие шаги относительно возможной экстрадиции. Mara 18 имеет корни в Лос-Анджелесе и позднее распространилась по странам Центральной Америки.

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