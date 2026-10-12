在墨西哥塔巴斯科州首府比利亚埃尔莫萨，当局拘留了奥斯卡·阿里埃尔·“N”，此人绰号“埃尔·卡布拉”。当局认为他是Mara 18团伙的疑似头目，该团伙也被称为Barrio 18。联邦安全部长奥马尔·加西亚·哈尔富奇于2026年10月12日通报了此次拘留，《The Rio Times》报道。

执法部门联合行动

此次拘留是在联邦当局与塔巴斯科州当局开展联合行动期间实施的。墨西哥海军、国防部、国民警卫队、联邦安全与公民保护秘书处以及塔巴斯科州当局参与了行动。

加西亚·哈尔富奇感谢萨尔瓦多政府向墨西哥提供的信息，并感谢塔巴斯科州州长哈维尔·马伊的合作。被拘留者的姓氏未被披露：报道中的字母“N”意味着其姓氏没有被公开。

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应萨尔瓦多请求被通缉

萨尔瓦多依据国际逮捕令通缉“埃尔·卡布拉”。据当局称，他涉嫌参与至少15起谋杀、性犯罪以及小规模贩卖毒品。这些指控尚未经过法院审查。

据该媒体报道，该男子被拘留后被移交给主管检察官，以进行进一步法律程序。与此同时，当局未说明拘留的确切日期，也未详细说明有关可能引渡的后续步骤。Mara 18起源于洛杉矶，后来扩散至中美洲各国。

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