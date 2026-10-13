在美国，前帮派头目杜安·“基菲·D”·戴维斯因说唱歌手图帕克·沙库尔被杀案被判处40年监禁。陪审团于9月认定63岁的戴维斯犯有一项使用致命武器谋杀罪。

沙库尔于1996年9月7日在拉斯维加斯的一起驾车枪击袭击中被枪杀。他去世时25岁。这名说唱歌手是嘻哈音乐中最具影响力的艺人之一，在全球售出超过7500万张唱片。

控方立场

据BBC News报道，检察官称，戴维斯本人没有开枪，但他是实施这起谋杀的团伙的组织者。控方认为，这名前南区康普顿瘸帮街头帮派头目下令开火，并将武器交给了其侄子奥兰多·安德森，后者使用该武器开枪。

安德森于1998年在另一起枪击事件中死亡。他生前否认参与杀害沙库尔。

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戴维斯的证词

戴维斯本人的公开言论成为该案的关键证据。他多次承认，自己当时在一辆白色凯迪拉克车内，致命枪声正是从这辆车中传出。在2019年出版的回忆录《康普顿街头传奇》中，戴维斯还写道，他交出了犯罪中使用的武器。

2008年，戴维斯就自己在沙库尔死亡事件中的角色接受了警方的非公开采访，这是对说唱歌手声名狼藉先生遇害案调查的一部分；其真实姓名为克里斯托弗·华莱士。当时，他与当局达成的一项协议使其免受刑事起诉，但他后来在书中和媒体采访中的说法使该协议失效。法官允许在审判中使用警方采访材料。

戴维斯的辩护律师向陪审团表示，他的言论是为卖书和赚钱而编造并夸大的。戴维斯表示将对判决提出上诉。

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