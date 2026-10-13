Ексватажка банди Девіса засудили на 40 років за організацію вбивства Шакура — BBC News

У США колишнього ватажка банди Дуейна «Кеффі Ді» Девіса засудили до 40 років ув’язнення у справі про вбивство репера Тупака Шакура. Присяжні у вересні визнали 63-річного Девіса винним за одним пунктом обвинувачення у вбивстві із застосуванням смертельної зброї.

Шакура застрелили під час нападу з автомобіля у Лас-Вегасі 7 вересня 1996 року. На момент смерті йому було 25 років. Репер був одним із найвпливовіших виконавців у хіп-хопі та продав понад 75 мільйонів записів у світі.

Позиція обвинувачення

Як повідомляє BBC News, прокурори стверджували, що Девіс не стріляв сам, однак був організатором групи, яка скоїла вбивство. За версією обвинувачення, колишній лідер вуличної банди South Side Compton Crips наказав відкрити вогонь і передав зброю, з якої стріляв його племінник Орландо Андерсон.

Андерсон загинув унаслідок іншої стрілянини 1998 року. За життя він заперечував свою причетність до вбивства Шакура.

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Свідчення Девіса

Ключовими доказами у справі стали публічні висловлювання самого Девіса. Він неодноразово визнавав, що перебував у білому Cadillac, з якого пролунали смертельні постріли. У своїх мемуарах Compton Street Legend, опублікованих 2019 року, Девіс також написав, що передав зброю, використану під час злочину.

У 2008 році Девіс дав поліції закрите інтерв’ю про свою роль у смерті Шакура в межах розслідування вбивства репера Notorious B.I.G., справжнє ім’я якого Крістофер Воллес. Тоді його захищала від кримінального переслідування угода з владою, однак подальші твердження в книжці та медіаінтерв’ю скасували її дію. Суддя дозволив використати матеріали поліцейського інтерв’ю на процесі.

Захист Девіса переконував присяжних, що його коментарі були вигадкою та перебільшенням, покликаними продати книжки й заробити гроші. Девіс заявив, що оскаржуватиме вирок.

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