W USA były przywódca gangu Duane „Keefe D” Davis został skazany na 40 lat więzienia w sprawie zabójstwa rapera Tupaca Shakura. We wrześniu ława przysięgłych uznała 63-letniego Davisa za winnego jednego zarzutu zabójstwa z użyciem śmiercionośnej broni.

Shakur został zastrzelony podczas ataku z samochodu w Las Vegas 7 września 1996 roku. W chwili śmierci miał 25 lat. Raper był jednym z najbardziej wpływowych wykonawców hip-hopu i sprzedał ponad 75 milionów płyt na świecie.

Stanowisko oskarżenia

Jak podaje BBC News, prokuratorzy twierdzili, że Davis sam nie strzelał, lecz był organizatorem grupy, która dokonała zabójstwa. Według oskarżenia były lider ulicznego gangu South Side Compton Crips wydał rozkaz otwarcia ognia i przekazał broń, z której strzelał jego siostrzeniec Orlando Anderson.

Anderson zginął w wyniku innej strzelaniny w 1998 roku. Za życia zaprzeczał swojemu udziałowi w zabójstwie Shakura.

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Zeznania Davisa

Kluczowymi dowodami w sprawie stały się publiczne wypowiedzi samego Davisa. Wielokrotnie przyznawał, że znajdował się w białym Cadillacu, z którego padły śmiertelne strzały. W swoich wspomnieniach Compton Street Legend, opublikowanych w 2019 roku, Davis napisał również, że przekazał broń używaną podczas przestępstwa.

W 2008 roku Davis udzielił policji zamkniętego wywiadu na temat swojej roli w śmierci Shakura w ramach śledztwa w sprawie zabójstwa rapera Notoriousa B.I.G., którego prawdziwe nazwisko brzmiało Christopher Wallace. Wówczas chroniła go przed odpowiedzialnością karną umowa z władzami, jednak późniejsze twierdzenia w książce i wywiadach medialnych unieważniły jej działanie. Sędzia zezwolił na wykorzystanie materiałów z policyjnego wywiadu podczas procesu.

Obrona Davisa przekonywała ławę przysięgłych, że jego komentarze były fikcją i przesadą, mającymi na celu sprzedaż książek i zarobienie pieniędzy. Davis oświadczył, że odwoła się od wyroku.

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