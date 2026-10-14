Komitet Senatu Pakistanu ds. decentralizacji polecił rządowi federalnemu stosowanie kwot prowincjonalnych przy awansowaniu urzędników na wyższe stanowiska. Decyzję podjęto po tym, jak komitet poinformowano, że spośród 38 federalnych sekretarzy tylko jeden ma domicyl w prowincji Beludżystan, podaje The Express Tribune.

Komitetowi przewodniczy senator Pakistańskiej Partii Ludowej Zamir Hussain Ghumro. Oświadczył on, że władze federalne muszą zapewnić prowincjom należne udziały we wszystkich sposobach powoływania do służby publicznej: przy pierwotnej rekrutacji przez resorty i Federalną Komisję Służby Publicznej, przeniesieniach i awansach.

Reprezentacja Beludżystanu

Według Wydziału ds. Powołań kwotę dla Beludżystanu w służbie federalnej ustalono na poziomie 4,5% w 1973 roku, a w 2020 roku zwiększono ją do 6%. Jednocześnie na stanowiskach poziomów 1–16 pracuje 31 235 osób z domicylem w Beludżystanie — to 5,2% ogółu, czyli mniej niż ustalona kwota.

W kategorii urzędników na poziomach 17–22 jest 1 287 pracowników służby cywilnej z domicylem w Beludżystanie, czyli około 3,5% ogółu. Sekretarz Wydziału ds. Powołań Nabeel Awan oświadczył, że wszystkie prowincje powinny otrzymywać należne im udziały w służbie federalnej zgodnie z wymogami konstytucyjnymi.

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Rząd federalny planuje obsadzić tysiące wakatów zarezerwowanych dla Beludżystanu. Jednocześnie przedłożona premierowi propozycja dotyczy jednorazowego wyjątku od zakazu zatrudniania w celu obsadzenia wakatów na poziomach 1–16. W czerwcu Wydział ds. Powołań informował o 3 384 nieobsadzonych stanowiskach przeznaczonych dla prowincji.

Spór o ropę i gaz

Komitet dał także rządowi federalnemu dwa tygodnie na przekazanie prowincjom połowy odwiertów ropy i gazu znajdujących się na ich terytorium albo na dzielenie się z nimi zadeklarowanymi i zweryfikowanymi audytem zyskami. Według przewodniczącego komitetu ma to zapewnić realizację artykułu 172 ust. 3 Konstytucji dotyczącego wspólnej i równej własności ropy naftowej oraz gazu ziemnego przez federację i prowincje.

W Wydziale ds. Ropy odpowiedziano, że Konstytucja nie określa bezpośrednio mechanizmu przekazywania udziałów spółek, zysków, aktywów ani praw zarządczych. Resort zaproponował przekazanie sprawy Radzie Wspólnych Interesów, aby wyjaśnić relację tego artykułu z konstytucyjnym artykułem 161 oraz obowiązującym ustawodawstwem.

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