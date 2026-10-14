巴基斯坦参议院权力下放委员会指示联邦政府在将官员晋升至更高职位时实行省级配额。委员会获悉，在38名联邦秘书中，仅一人的户籍在俾路支省后作出了这一决定，《快报论坛报》报道。

该委员会由巴基斯坦人民党参议员扎米尔·侯赛因·古姆罗担任主席。他表示，联邦当局必须在所有公务员任用方式中确保各省所占份额：通过部门和联邦公共服务委员会进行的初次招聘、调任和晋升。

俾路支省的代表性

根据任命司的数据，俾路支省在联邦部门的配额于1973年设定为4.5%，并于2020年提高至6%。与此同时，在1至16级职位上，有31,235名户籍在俾路支省的人员任职，占总数的5.2%，低于既定配额。

在17至22级官员类别中，有1,287名户籍在俾路支省的公务员，约占总数的3.5%。任命司秘书纳比尔·阿万表示，根据宪法要求，所有省份都应在联邦部门获得其应有份额。

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联邦政府计划填补数千个为俾路支省保留的空缺职位。同时，提交给总理的提案涉及一次性豁免招聘禁令，以填补1至16级的空缺职位。任命司在6月报告称，为该省分配的未填补职位有3,384个。

石油和天然气争端

委员会还给予联邦政府两周时间，要求其要么将位于各省境内的一半石油和天然气井移交给各省，要么与各省分享已申报并经审计核实的利润。委员会主席表示，这将确保落实宪法第172条第3款，即联邦和各省对石油及天然气享有共同和平等所有权。

石油司回应称，宪法并未直接规定转让公司股份、利润、资产或管理权的机制。该部门提议将此事提交共同利益委员会，以明确该条款与宪法第161条及现行法律之间的关系。

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