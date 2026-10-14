Комитет Сената Пакистана по децентрализации поручил федеральному правительству применять провинциальные квоты при повышении чиновников на более высокие должности. Решение приняли после того, как комитету сообщили, что среди 38 федеральных секретарей лишь один имеет домициль в провинции Белуджистан, сообщает The Express Tribune.

Комитет возглавляет сенатор от Пакистанской народной партии Замир Хуссейн Гумро. Он заявил, что федеральные власти должны обеспечивать доли провинций во всех способах назначения на государственную службу: при первоначальном наборе через ведомства и Федеральную комиссию по государственной службе, переводах и повышениях.

Представительство Белуджистана

По данным Отдела по назначениям, квота Белуджистана на федеральной службе была установлена на уровне 4,5% в 1973 году, а в 2020 году ее увеличили до 6%. В то же время на должностях уровней 1–16 работают 31 235 человек с домицилем в Белуджистане — это 5,2% общего числа, что ниже установленной квоты.

В категории должностных лиц уровней 17–22 насчитывается 1 287 государственных служащих с домицилем в Белуджистане, или около 3,5% общего числа. Секретарь Отдела по назначениям Набиль Аван заявил, что все провинции должны получать причитающиеся им доли в федеральной службе в соответствии с конституционными требованиями.

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Федеральное правительство планирует заполнить тысячи вакантных должностей, зарезервированных для Белуджистана. В то же время внесенное премьер-министру предложение касается одноразового исключения из запрета на набор персонала для заполнения вакансий уровней 1–16. В июне Отдел по назначениям сообщал о 3 384 незаполненных должностях, выделенных для провинции.

Спор о нефти и газе

Комитет также дал федеральному правительству две недели, чтобы либо передать провинциям половину скважин нефти и газа, расположенных на их территории, либо делиться с ними задекларированной и проверенной аудитом прибылью. По словам председателя комитета, это должно обеспечить выполнение статьи 172(3) Конституции о совместном и равном владении федерации и провинций нефтью и природным газом.

В Отделе нефти ответили, что Конституция прямо не определяет механизм передачи акций компаний, прибыли, активов или управленческих прав. Ведомство предложило передать вопрос в Совет общих интересов, чтобы разъяснить соотношение этой статьи с конституционной статьей 161 и действующим законодательством.

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