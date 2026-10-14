W parlamencie Iranu nasiliła się presja na rząd prezydenta Masuda Pezeszkiana: zwolennicy twardej linii dążą do impeachmentu ministra spraw zagranicznych Abbasa Aragcziego. Inicjatywę impeachmentu zarejestrował na parlamentarnym portalu internetowym deputowany z Teheranu Amirhossein Sabeti, informuje Deutsche Welle.

Zarzuty wobec szefa MSZ

Powodem niezadowolenia było spotkanie Aragcziego z amerykańskimi negocjatorami na marginesie Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Krytycy oskarżają ministra o prowadzenie negocjacji bez oficjalnego zezwolenia.

Inny deputowany, Hossein-Ali Hadżi-Deligani, oświadczył, że parlament może skorzystać ze swoich uprawnień nadzorczych, w tym rozważyć impeachment. Aby dalej procedować tę sprawę, deputowani muszą zebrać wymaganą liczbę podpisów.

Analityk polityczny Ali Afszari w komentarzu dla DW przypuścił, że konserwatywne skrzydło władz przerzuca odpowiedzialność za negocjacje ze Stanami Zjednoczonymi na instytucje wybieralne oraz umiarkowanych przedstawicieli rządu. Jak stwierdził, Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie podejmuje decyzji samodzielnie, lecz wykonuje polecenia rządu.

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Presja gospodarcza i rezygnacja ministra ropy

Wewnętrzna konfrontacja polityczna odbywa się w warunkach znacznej presji gospodarczej na Iran. Eksport ropy, jednego z głównych źródeł dochodów kraju, gwałtownie spadł z powodu blokady Cieśniny Ormuz przez USA, pisze DW.

Dodatkowym czynnikiem była rezygnacja ministra ropy Mohsena Pakneżada. Oficjalnie wyjaśniono ją przyczynami osobistymi. Strateg energetyczny Umud Szokri zaznaczył, że zmiana szefa resortu ropy raczej nie wpłynie na sytuację.

Według oceny Szokriego w Iranie powstały nieprzejrzyste sieci, które umożliwiają eksport ropy mimo sankcji i ograniczają kontrolę rządu nad kluczowymi dochodami. Stwierdził również, że Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej odgrywa ważną rolę w organizowaniu i kontrolowaniu takich operacji.

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