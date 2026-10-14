伊朗议会登记弹劾外长阿拉格齐的动议——德国之声

伊朗议会对总统马苏德·佩泽希基安政府的压力加大：强硬派支持者正寻求弹劾外交部长阿巴斯·阿拉格齐。德黑兰议员阿米尔侯赛因·萨贝提已在议会在线门户网站上登记了这项弹劾动议，德国之声报道。

针对外交部长的指责

引发不满的原因是，阿拉格齐在纽约联合国大会期间与美国谈判代表会面。批评者指责该部长未经官方授权进行谈判。

另一名议员侯赛因-阿里·哈吉-德利加尼表示，议会可以行使监督权，包括审议弹劾。为进一步推进这一程序，议员们需要收集规定数量的签名。

政治分析人士阿里·阿夫沙里在接受德国之声采访时认为，保守派权力集团正将与美国谈判的责任转嫁给民选机构和政府中的温和派代表。他表示，外交部并不独立作出决定，而是执行政府的指示。

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经济压力与石油部长辞职

这场国内政治对抗发生在伊朗面临巨大经济压力的背景下。德国之声写道，由于美国对霍尔木兹海峡的封锁，作为该国主要收入来源之一的石油出口大幅下降。

另一个因素是石油部长穆赫辛·帕克内贾德辞职。官方将此解释为个人原因。能源战略专家乌穆德·绍克里指出，更换石油部门负责人不太可能影响局势。

绍克里评估称，伊朗已形成不透明的网络，使其能够绕过制裁出口石油，并限制政府对关键收入的控制。他还表示，伊斯兰革命卫队在组织和控制此类行动中发挥重要作用。

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