В парламенте Ирана усилилось давление на правительство президента Масуда Пезешкиана: сторонники жесткой линии добиваются импичмента министра иностранных дел Аббаса Арагчи. Инициативу об импичменте на парламентском онлайн-портале зарегистрировал депутат от Тегерана Амирхосейн Сабети, сообщает Deutsche Welle.

Претензии к главе МИД

Причиной недовольства стала встреча Арагчи с американскими переговорщиками на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Критики обвиняют министра в проведении переговоров без официального разрешения.

Другой депутат, Хосейн-Али Хаджи-Делигани, заявил, что парламент может воспользоваться надзорными полномочиями, в частности рассмотреть импичмент. Для дальнейшего продвижения этой процедуры депутатам необходимо собрать установленное количество подписей.

Политический аналитик Али Афшари в комментарии DW предположил, что консервативное крыло власти перекладывает ответственность за переговоры с США на выборные институты и умеренных представителей правительства. По его словам, Министерство иностранных дел не принимает решения самостоятельно, а выполняет поручения правительства.

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Экономическое давление и отставка министра нефти

Внутриполитическое противостояние происходит на фоне значительного экономического давления на Иран. Экспорт нефти — одного из главных источников доходов страны — резко сократился из-за блокады США Ормузского пролива, пишет DW.

Дополнительным фактором стала отставка министра нефти Мохсена Пакнеджада. Официально ее объяснили личными причинами. Энергетический стратег Умуд Шокри отметил, что смена руководителя нефтяного ведомства вряд ли повлияет на ситуацию.

По оценке Шокри, в Иране сформировались непрозрачные сети, которые позволяют экспортировать нефть вопреки санкциям и ограничивают контроль правительства над ключевыми доходами. Он также заявил, что Корпус стражей исламской революции играет важную роль в организации и контроле таких операций.

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