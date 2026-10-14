Ministerstwo Edukacji Korei Południowej planuje sprawdzać okulary wszystkich uczestników krajowego egzaminu wstępnego Suneung, którzy je noszą, przed każdą sesją egzaminacyjną. Środek jest przygotowywany przed testem wyznaczonym na 19 listopada w związku z obawami, że inteligentne okulary mogą być wykorzystywane do ściągania, podaje Korea Herald.

Kontrole wizualne

Ministerstwo rozważało zastosowanie detektorów częstotliwości radiowych, jednak zaznaczyło, że w tym roku trudno będzie używać ich niezawodnie. Testy wykazały, że różnice w warunkach w pobliżu punktów egzaminacyjnych mogą prowadzić do błędów wykrywania. Dlatego nadzorcy mają wizualnie sprawdzać okulary kandydatów przed każdą sesją egzaminu.

Przypadki na uniwersytetach

Działania są planowane po dwóch podejrzewanych próbach użycia inteligentnych okularów podczas egzaminów wstępnych na Uniwersytecie Narodowym w Seulu i Uniwersytecie Yonsei, o których wcześniej informowała stacja MBC. 3 października podczas egzaminu esejowego na Uniwersytecie Narodowym w Seulu nadzorca zwrócił uwagę na kandydata w niezwykle grubych okularach i poinformował administrację. Według MBC okulary zostały później zidentyfikowane jako inteligentne urządzenie z funkcjami sztucznej inteligencji.

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Kandydat ubiegał się o przyjęcie na kierunek sztucznej inteligencji, gdzie 120 kandydatów rywalizowało o pięć miejsc. Został wyprowadzony z sali egzaminacyjnej i otrzymał zakaz składania dokumentów na uczelnię przez trzy lata. Uniwersytet nazwał to pierwszym wykrytym przypadkiem próby ściągania za pomocą inteligentnych okularów na egzaminie wstępnym.

Tydzień później inteligentne okulary wykryto także podczas egzaminu esejowego z matematyki na Uniwersytecie Yonsei. Kandydat przeszedł wstępną kontrolę w zwykłych okularach, ale po rozpoczęciu testu zmienił je na inteligentne okulary. Podczas rozmowy z nadzorcą przyznał, że nosił to urządzenie.

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