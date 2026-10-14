Od stycznia do września 2026 roku deficyt Indii w handlu z Chinami wyniósł 105,93 mld dolarów. Według The Hindu, dwustronne obroty handlowe w tym okresie wzrosły o 25,4% — do 144,45 mld dolarów.

Import z Chin

Indyjski import z Chin w okresie od stycznia do września wzrósł o 23,3% i osiągnął 125,19 mld dolarów. Eksport Indii do Chin zwiększył się o 40,7% — do 19,26 mld dolarów, jednak rósł ze znacznie niższej bazy. W ciągu trzech kwartałów wartość eksportu osiągnęła już poziom z całego 2025 roku.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Rekordowy wynik w 2025 roku

Dane opublikowała Generalna Administracja Ceł Chin. W 2025 roku deficyt Indii w handlu z Chinami wzrósł do rekordowych 116,12 mld dolarów. Według oceny gazety obecny wynik może przekroczyć ubiegłoroczny poziom.

Wśród głównych towarów, które Indie dostarczały w tym roku do Chin, były owoce morza, ligroina i płytki drukowane. Gazeta zauważa, że jeszcze do niedawna Indie kupowały w Chinach płytki drukowane w dużych ilościach. Nierównowagę handlową omawiali także premier Indii Narendra Modi i prezydent Chin Xi Jinping podczas spotkania na marginesie szczytu BRICS w ubiegłym miesiącu.

Czytaj nas na