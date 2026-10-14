Дефицит Индии в торговле с Китаем достиг $105,93 млрд — The Hindu

С января по сентябрь 2026 года дефицит Индии в торговле с Китаем составил $105,93 млрд. По данным The Hindu, двусторонний товарооборот за этот период вырос на 25,4% — до $144,45 млрд.

Импорт из Китая

Индийский импорт из Китая с января по сентябрь вырос на 23,3% и достиг $125,19 млрд. Экспорт Индии в Китай увеличился на 40,7% — до $19,26 млрд, однако рос с существенно более низкой базы. За три квартала объем экспорта уже достиг уровня всего 2025 года.

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Рекордный показатель 2025 года

Данные обнародовало Главное таможенное управление Китая. В 2025 году дефицит Индии в торговле с Китаем вырос до рекордных $116,12 млрд. По оценке издания, нынешний показатель может превысить прошлогодний уровень.

Среди основных товаров, которые Индия поставляла в Китай в этом году, были морепродукты, лигроин и печатные платы. Издание отмечает, что еще недавно Индия закупала печатные платы в Китае в больших объемах. Торговый дисбаланс также обсуждали премьер-министр Индии Нарендра Моди и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи на полях саммита БРИКС в прошлом месяце.

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