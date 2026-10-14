Национальный комитет по управлению Газой подписал в Каире, Египет, соглашение с немецким агентством международного развития GIZ о технической поддержке послевоенного восстановления и реконструкции сектора Газа. Договорённость была заключена во временной штаб-квартире комитета в египетской столице.

Техническая поддержка восстановления

Как сообщает The National, соглашение создаёт рамки для технической помощи в восстановлении, развитии публичных институтов и возобновлении базовых услуг. GIZ будет предоставлять экспертную и консультативную поддержку, проводить оценку потребностей и обучение для укрепления способности комитета планировать и реализовывать программы.

Сотрудничество будет охватывать муниципальные услуги, социальную защиту, образование, занятость, водоснабжение, сельское хозяйство и энергетику. Соглашение подписали председатель комитета Али Шаат и директор GIZ в стране Александер Чшоке. На церемонии также присутствовали высокий представитель Совета мира, болгарский дипломат Николай Младенов, а также немецкие должностные лица.

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В заявлении не сообщили о финансовых обязательствах, конкретных проектах или сроках реализации договорённости. Шаат призвал превратить соглашение в практические меры для улучшения условий жизни и заявил, что комитет будет реализовывать его в соответствии с неотложными потребностями Газы и в координации с палестинскими институтами.

Ограничения на работу в секторе

Комитет был создан в январе в рамках мирного плана президента США Дональда Трампа и резолюции Совета Безопасности ООН №2803. Его возглавляет бывший заместитель министра Палестинской администрации Али Шаат. Орган должен восстанавливать публичные услуги, осуществлять гражданское управление и контролировать реконструкцию под надзором Совета мира.

В то же время Израиль отказывается разрешить комитету войти в сектор Газа или перейти ко второму этапу мирного плана, пока «Хезболла» не разоружится, пишет издание. Ограничения на ввоз оборудования и поставок также осложняют восстановительные работы. По оценке Европейского союза и ООН, опубликованной в апреле, на восстановление и реконструкцию Газы в течение следующего десятилетия необходимо 71,4 млрд долларов.

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