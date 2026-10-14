Państwowy Komitet ds. Zarządzania Gazą podpisał w Kairze w Egipcie umowę z niemiecką agencją rozwoju międzynarodowego GIZ dotyczącą wsparcia technicznego dla powojennego odnowienia i odbudowy Strefy Gazy. Porozumienie zawarto w tymczasowej siedzibie komitetu w stolicy Egiptu.

Wsparcie techniczne dla odbudowy

Jak informuje The National, umowa tworzy ramy pomocy technicznej w odbudowie, rozwoju instytucji publicznych i przywracaniu podstawowych usług. GIZ będzie zapewniać wsparcie eksperckie i doradcze, prowadzić oceny potrzeb oraz szkolenia, aby wzmocnić zdolność komitetu do planowania i realizacji programów.

Współpraca obejmie usługi komunalne, ochronę socjalną, edukację, zatrudnienie, zaopatrzenie w wodę, rolnictwo i energetykę. Umowę podpisali przewodniczący komitetu Ali Shaath oraz dyrektor krajowy GIZ Alexander Czschoke. W uroczystości uczestniczyli także wysoki przedstawiciel Rady Pokoju, bułgarski dyplomata Nickolay Mladenov, oraz niemieccy urzędnicy.

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W oświadczeniu nie podano informacji o zobowiązaniach finansowych, konkretnych projektach ani terminach realizacji porozumienia. Shaath wezwał do przekształcenia umowy w praktyczne działania służące poprawie warunków życia i oświadczył, że komitet będzie ją realizował zgodnie z pilnymi potrzebami Gazy oraz w koordynacji z instytucjami palestyńskimi.

Ograniczenia pracy w Strefie

Komitet utworzono w styczniu w ramach planu pokojowego prezydenta USA Donalda Trumpa oraz rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 2803. Na jego czele stoi Ali Shaath, były wiceminister Autonomii Palestyńskiej. Organ ma przywracać usługi publiczne, prowadzić administrację cywilną i nadzorować odbudowę pod nadzorem Rady Pokoju.

Jednocześnie Izrael odmawia zezwolenia komitetowi na wejście do Strefy Gazy lub przejście do drugiego etapu planu pokojowego, dopóki Hezbollah nie rozbroi się, pisze publikacja. Ograniczenia dotyczące importu sprzętu i dostaw również utrudniają prace odtworzeniowe. Według szacunków Unii Europejskiej i ONZ, opublikowanych w kwietniu, na odnowienie i odbudowę Gazy w ciągu następnej dekady potrzeba 71,4 mld dolarów.

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