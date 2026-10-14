加沙国家管理委员会在埃及开罗与德国国际发展机构GIZ签署了一项协议，就加沙地带战后恢复和重建提供技术支持。该协议在委员会位于埃及首都的临时总部签署。

恢复工作的技术支持

据《国家报》报道，该协议为重建、公共机构发展和基本服务恢复方面的技术援助建立了框架。GIZ将提供专家和咨询支持，开展需求评估和培训，以加强委员会规划和实施项目的能力。

合作将涵盖市政服务、社会保护、教育、就业、供水、农业和能源。委员会主席阿里·沙阿特和GIZ驻该国主任亚历山大·乔克签署了协议。和平委员会高级代表、保加利亚外交官尼古拉·姆拉德诺夫以及德国官员也出席了仪式。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

声明没有说明资金承诺、具体项目或落实该协议的时间表。沙阿特呼吁将协议转化为改善生活条件的实际措施，并表示委员会将根据加沙的紧急需求，并与巴勒斯坦机构协调，落实该协议。

在该地带开展工作的限制

该委员会于1月作为美国总统唐纳德·特朗普和平计划及联合国安理会第2803号决议的一部分成立。委员会由巴勒斯坦民族权力机构前副部长阿里·沙阿特领导。该机构负责恢复公共服务、实施民政管理，并在和平委员会监督下监管重建工作。

与此同时，该媒体写道，在真主党解除武装之前，以色列拒绝允许委员会进入加沙地带或进入和平计划的第二阶段。对设备和物资进口的限制也使恢复工作更加困难。根据欧盟和联合国4月公布的估算，未来十年加沙的恢复和重建需要714亿美元。

关注我们在