В Великобритании лидер партии Reform UK Найджел Фарадж заявил, что благотворительные организации и волонтеры, помогающие просителям убежища добраться до страны, должны потенциально привлекаться к уголовной ответственности. Об этом он сказал в интервью правому американскому подкастеру Бенни Джонсону, сообщает The Guardian.

Заявление о преследовании

Фарадж не уточнил, какие именно организации должны стать объектом такого преследования. Он заявил, что неправительственные организации и структуры, финансируемые за счет налогоплательщиков, якобы «способствовали преступности».

Во время разговора политик назвал прибытие просителей убежища на малых лодках «вторжением» людей, которые, по его словам, могут нанести стране значительный ущерб. Он также высказывал утверждения об угрозах, которые, по его мнению, миграция создает для европейских государств.

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Критика RNLI

Фарадж и другие представители Reform UK ранее критиковали Королевский национальный институт спасательных шлюпок — RNLI. Организация, помимо прочего, спасает в Ла-Манше просителей убежища, хотя это составляет лишь небольшую часть ее спасательной работы.

Ранее Фарадж называл RNLI «службой такси для мигрантов». По данным издания, организация также подвергалась кампании запугивания из-за спасения людей в проливе. Представитель Reform UK, комментируя новые слова Фараджа, заявил, что они «говорят сами за себя».

Другие заявления политика

В интервью Фарадж также неоднократно затрагивал тему мусульман среди просителей убежища, прибывающих в Великобританию. Отдельно он предположил, что пятеро граждан Великобритании, которых в конце предыдущего месяца задержали возле авиабазы RAF Fairford, а затем освободили под залог, могли проводить «репетицию» перед террористическим нападением на британские силы.

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