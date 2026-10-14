W Wielkiej Brytanii lider partii Reform UK Nigel Farage oświadczył, że organizacje charytatywne i wolontariusze, którzy pomagają osobom ubiegającym się o azyl dotrzeć do kraju, powinni potencjalnie podlegać odpowiedzialności karnej. Powiedział to w wywiadzie dla prawicowego amerykańskiego podcastera Benny’ego Johnsona, informuje The Guardian.

Oświadczenie w sprawie ścigania

Farage nie sprecyzował, które organizacje miałyby stać się celem takiego ścigania. Stwierdził, że organizacje pozarządowe oraz podmioty finansowane z pieniędzy podatników rzekomo „ułatwiały przestępczość”.

Podczas rozmowy polityk nazwał przybywanie osób ubiegających się o azyl małymi łodziami „inwazją” ludzi, którzy — jak powiedział — mogą wyrządzić krajowi znaczną szkodę. Wysuwał również twierdzenia o zagrożeniach, jakie jego zdaniem migracja stwarza dla państw europejskich.

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Krytyka RNLI

Farage i inni przedstawiciele Reform UK wcześniej krytykowali Królewski Narodowy Instytut Łodzi Ratunkowych — RNLI. Organizacja między innymi ratuje w Kanale La Manche osoby ubiegające się o azyl, choć stanowi to jedynie niewielką część jej działań ratunkowych.

Farage wcześniej nazwał RNLI „taksówkową usługą dla migrantów”. Według gazety organizacja była również celem kampanii zastraszania z powodu ratowania ludzi w cieśninie. Przedstawiciel Reform UK, komentując nowe słowa Farage’a, stwierdził, że „mówią same za siebie”.

Inne wypowiedzi polityka

W wywiadzie Farage wielokrotnie poruszał także temat muzułmanów wśród osób ubiegających się o azyl, które przybywają do Wielkiej Brytanii. Osobno zasugerował, że pięciu obywateli Wielkiej Brytanii, zatrzymanych pod koniec poprzedniego miesiąca w pobliżu bazy lotniczej RAF Fairford, a następnie zwolnionych za kaucją, mogło przeprowadzać „próbę” przed terrorystycznym atakiem na brytyjskie siły.

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