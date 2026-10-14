В Нигерии свидетель обвинения заявил в Высоком суде штата Кадуна, что бывший губернатор штата Насир Эль-Руфаи якобы планировал передать $600 тысяч чиновникам Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям и посредникам, чтобы воспрепятствовать расследованию. Об этом сообщает Premium Times Nigeria.

Показания об аудиозаписях

Эксперт-криминалист Службы государственной безопасности Сегун Кайоде выступил первым свидетелем обвинения по делу Эль-Руфаи перед судьей Дариусом Хобо в Каво. По его словам, $500 тысяч и еще $100 тысяч якобы предназначались для незаконных выплат.

Кайоде заявил, что на аудиозаписях, исследованных криминалистами, зафиксированы разговоры Эль-Руфаи с несколькими предполагаемыми сообщниками. По версии свидетеля, обсуждения касались способов сорвать расследование в отношении компании Singularity.

В записях, как утверждал Кайоде, упоминались старший адвокат Нигерии, еще одно неназванное лицо и сын бывшего губернатора Башир Эль-Руфаи. Свидетель также заявил, что обсуждался план ликвидации Singularity в Нигерии и на Маврикии, где компания, по его словам, находилась под расследованием Нигерийского подразделения финансовой разведки.

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Возражения защиты и следующее заседание

Защита возразила против показаний Кайоде, заявив, что имя свидетеля и краткое изложение его показаний не были включены в материалы обвинения. Адвокат Пол Эрокоро подчеркнул, что это нарушает право его подзащитного на справедливое судебное разбирательство.

Представитель Независимой комиссии по противодействию коррупции и другим связанным правонарушениям Айодеджи Адипепе ответил, что Кайоде был вызван в суд повесткой, поэтому это обстоятельство не делает его показания недопустимыми. Судья постановил, что отсутствие имени свидетеля и краткого изложения его показаний в материалах не аннулирует показания при условии, что защита имеет возможность провести перекрестный допрос.

Суд приобщил письменные выводы Кайоде в качестве доказательства №1 и отложил дело до 30 ноября и 1 декабря 2026 года для продолжения перекрестного допроса. Все утверждения о предполагаемой взятке являются частью доказательств обвинения и еще не установлены судом. Эль-Руфаи не признал вину по всем обвинениям и называет преследование политически мотивированным.

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