W Nigerii świadek oskarżenia oświadczył przed Wysokim Sądem Stanu Kaduna, że były gubernator stanu Nasir El-Rufai miał planować przekazanie 600 tys. dolarów urzędnikom Komisji ds. Przestępstw Gospodarczych i Finansowych oraz pośrednikom, aby utrudnić śledztwo. Poinformował o tym Premium Times Nigeria.

Zeznania dotyczące nagrań audio

Ekspert kryminalistyki Służby Bezpieczeństwa Państwa Segun Kayode wystąpił jako pierwszy świadek oskarżenia w sprawie El-Rufaia przed sędzią Dariusem Khobo w Kawo. Według niego 500 tys. dolarów oraz kolejne 100 tys. dolarów miały być przeznaczone na nielegalne płatności.

Kayode oświadczył, że na nagraniach audio zbadanych przez specjalistów kryminalistyki zarejestrowano rozmowy El-Rufaia z kilkoma domniemanymi wspólnikami. Według świadka dyskusje dotyczyły sposobów udaremnienia śledztwa w sprawie spółki Singularity.

Jak twierdził Kayode, w nagraniach wspomniano starszego adwokata Nigerii, inną nienazwaną osobę oraz syna byłego gubernatora, Bashira El-Rufaia. Świadek oświadczył również, że omawiano plan likwidacji Singularity w Nigerii i na Mauritiusie, gdzie spółka, według niego, była objęta dochodzeniem Nigeryjskiej Jednostki Wywiadu Finansowego.

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Sprzeciw obrony i kolejne posiedzenie

Obrona sprzeciwiła się zeznaniom Kayodego, twierdząc, że nazwisko świadka i streszczenie jego zeznań nie zostały zawarte w materiałach oskarżenia. Adwokat Paul Erokoro podkreślił, że narusza to prawo jego klienta do rzetelnego procesu.

Przedstawiciel Niezależnej Komisji ds. Praktyk Korupcyjnych i Innych Powiązanych Przestępstw, Ayodeji Adipepe, odpowiedział, że Kayode został wezwany do sądu, więc ta okoliczność nie czyni jego zeznań niedopuszczalnymi. Sędzia orzekł, że brak nazwiska świadka i streszczenia jego zeznań w materiałach nie unieważnia zeznań, pod warunkiem że obrona ma możliwość przeprowadzenia przesłuchania krzyżowego.

Sąd dopuścił pisemne ustalenia Kayodego jako dowód nr 1 i odroczył sprawę do 30 listopada i 1 grudnia 2026 roku w celu kontynuowania przesłuchania krzyżowego. Wszystkie twierdzenia dotyczące domniemanej łapówki stanowią część dowodów oskarżenia i nie zostały jeszcze ustalone przez sąd. El-Rufai nie przyznał się do winy w odniesieniu do wszystkich zarzutów i nazywa postępowanie politycznie motywowanym.

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