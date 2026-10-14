尼日利亚一名控方证人在卡杜纳州高等法院表示，前州长纳西尔·埃尔-鲁法伊涉嫌计划向经济和金融犯罪委员会官员及中间人交付60万美元，以阻碍一项调查。据Premium Times Nigeria报道。

关于录音的证词

国家安全局法证专家塞贡·卡约德在卡沃法官达里乌斯·霍博面前，就埃尔-鲁法伊一案作为首名控方证人出庭。他表示，50万美元及另外10万美元涉嫌用于非法付款。

卡约德称，法证专家审查的录音记录了埃尔-鲁法伊与数名涉嫌同谋者之间的谈话。根据该证人的说法，讨论涉及破坏对Singularity公司的调查的方法。

卡约德称，录音中提及一名尼日利亚高级律师、另一名未具名人士，以及前州长之子巴希尔·埃尔-鲁法伊。该证人还表示，讨论了在尼日利亚和毛里求斯清算Singularity的计划；据他称，该公司当时正受到尼日利亚金融情报机构的调查。

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辩方异议与下次庭审

辩方反对卡约德的证词，称控方材料中未列入该证人的姓名及其证词摘要。律师保罗·埃罗科罗强调，这侵犯了其当事人获得公正审判的权利。

独立反腐败及其他相关犯罪委员会代表阿约德吉·阿迪佩佩回应称，卡约德是通过传票被传唤到庭的，因此这一情况不会使其证词不可采纳。法官裁定，只要辩方有机会进行交叉询问，材料中没有证人姓名及其证词摘要并不导致该证词无效。

法院将卡约德的书面结论作为1号证据收录，并将案件延期至2026年11月30日和12月1日，以继续进行交叉询问。有关涉嫌贿赂的所有说法均为控方证据的一部分，尚未得到法院认定。埃尔-鲁法伊对所有指控均不认罪，并称该起诉讼具有政治动机。

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