澳大利亚批准为“幽灵鲨”（Ghost Shark）自主水下航行器配备水雷、特种作战部队装备和Altius空中无人机。澳大利亚国防工业部长帕特·康罗伊10月19日在悉尼宣布了这一消息，Channel NewsAsia报道。

三种获批的装备方案

康罗伊表示，这三类有效载荷在闭门测试后获得批准。“幽灵鲨”将能够携带最多12枚水雷、供特种部队人员使用的装备，以及Anduril公司的Altius无人机。

这些飞行器可在海上发射，以形成能够执行侦察和打击任务的集群。部长还表示，潜在对手将不得不考虑在澳大利亚港口以运输集装箱部署“幽灵鲨”的可能性。

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与Anduril的合同及AUKUS合作

美国国防技术公司Anduril与澳大利亚国防科学家共同研发了这款超大型自主水下航行器。该公司正根据一份价值18亿澳元、约合13亿美元的合同，为堪培拉建造一支“幽灵鲨”舰队。

官员表示，“幽灵鲨”可航行很长距离，并将与澳大利亚有人驾驶潜艇舰队协同行动。AUKUS成员国——澳大利亚、英国和美国——今年也承诺为无人水下作战系统开发可互换的有效载荷模块。

在对中国海军力量迅速增强以及南海紧张局势的担忧背景下，澳大利亚正在增加对无人系统的投资。康罗伊补充说，其他国家也表达了购买“幽灵鲨”的兴趣。

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