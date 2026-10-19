Австралія схвалила оснащення Ghost Shark мінами й дронами — Channel NewsAsia

Австралія схвалила оснащення автономного підводного апарата Ghost Shark морськими мінами, спорядженням для сил спеціальних операцій і повітряними безпілотниками Altius. Про це 19 жовтня в Сіднеї повідомив міністр оборонної промисловості Австралії Пет Конрой, передає Channel NewsAsia.

Три затверджені варіанти оснащення

За словами Конроя, три типи корисного навантаження схвалили після закритих випробувань. Ghost Shark зможе перевозити до 12 морських мін, обладнання для спецпризначенців, а також безпілотники Altius компанії Anduril.

Ці літальні апарати можна запускати в морі для формування роїв, здатних вести розвідку та завдавати ударів. Міністр також заявив, що потенційним противникам доведеться зважати на можливість розміщення Ghost Shark у транспортних контейнерах в австралійських портах.

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Контракт із Anduril та співпраця AUKUS

Американська оборонна технологічна компанія Anduril розробила надвеликий автономний підводний апарат разом з австралійськими оборонними науковцями. Компанія будує флот Ghost Shark для Канберри за контрактом на 1,8 млрд австралійських доларів, або близько 1,3 млрд доларів США.

Ghost Shark може долати значні відстані та діятиме спільно з пілотованим підводним флотом Австралії, повідомили посадовці. Країни AUKUS — Австралія, Велика Британія та США — цього року також зобов’язалися розробляти взаємозамінні модулі корисного навантаження для безпілотних систем підводної війни.

Австралія нарощує інвестиції у безпілотні системи на тлі занепокоєння швидким посиленням військово-морських сил Китаю та напруженістю у Південнокитайському морі. Конрой додав, що інтерес до придбання Ghost Shark виявили й інші держави.

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