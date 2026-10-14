Итальянская ассоциация промышленников Confindustria прогнозирует рост ВВП Италии на 1% в 2026 году и замедление до 0,6% в 2027 году. Как сообщает ANSA English, оценку обнародовал исследовательский центр организации в осеннем экономическом прогнозе.

Замедление в 2027 году

В Confindustria считают, что рост ВВП в 2026 году превысит ожидания. В то же время исследовательский центр назвал этот рост неустойчивым.

Согласно прогнозу организации, замедление будет ощутимым в 2027 году. Прогноз роста на этот год составляет 0,6% из-за слабой динамики в конце 2026 года и лишь умеренного восстановления в начале 2027 года.

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Энергетическая уязвимость

Рост итальянской экономики сдерживают расходы на энергию, инфляция и процентные ставки, отметили в Confindustria. Наибольшей уязвимостью экономики Италии в организации назвали энергетические расходы.

Экономисты Confindustria предупредили, что прогнозируемый рост ВВП в 2026 году может исчезнуть, если средняя цена нефти Brent в течение года составит около 126 долларов за баррель. При таком сценарии рост экономики страны был бы равен нулю.

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