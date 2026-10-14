Włoskie stowarzyszenie przemysłowców Confindustria prognozuje wzrost PKB Włoch o 1% w 2026 roku oraz spowolnienie do 0,6% w 2027 roku. Jak informuje ANSA English, ocenę opublikowało centrum badawcze organizacji w jesiennej prognozie gospodarczej.

Spowolnienie w 2027 roku

W Confindustria uważają, że wzrost PKB w 2026 roku przekroczy oczekiwania. Jednocześnie centrum badawcze określiło ten wzrost jako niezrównoważony.

Zgodnie z prognozą organizacji spowolnienie będzie odczuwalne w 2027 roku. Prognoza wzrostu na ten rok wynosi 0,6% z powodu słabej dynamiki pod koniec 2026 roku i jedynie umiarkowanego ożywienia na początku 2027 roku.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Wrażliwość energetyczna

Wzrost włoskiej gospodarki ograniczają koszty energii, inflacja i stopy procentowe, wskazali w Confindustria. Organizacja nazwała koszty energii największą słabością gospodarki Włoch.

Ekonomiści Confindustria ostrzegli, że prognozowany wzrost PKB w 2026 roku może zniknąć, jeśli średnia cena ropy Brent w ciągu roku wyniesie około 126 dolarów za baryłkę. W takim scenariuszu wzrost gospodarczy kraju wyniósłby zero.

Czytaj nas na