W Stanach Zjednoczonych prawnicy członkini Rady Gubernatorów Rezerwy Federalnej Lisy Cook nazwali utworzony przez prezydenta Donalda Trumpa komitet do zbadania jej sprawy demonstracyjnie stronniczym. Informuje o tym The Hill, powołując się na Associated Press.

Zastrzeżenia obrony

Prawnik Cook, Abbe Lowell, w liście do doradcy Trumpa Williama Scharfa oświadczył, że przesłuchanie z udziałem stronniczych członków komitetu, przy nieokreślonych dodatkowych zarzutach i niejasnym harmonogramie ujawniania nowych dowodów, nie spełnia zasad niezależności. Wyraził również poważne obawy dotyczące bezstronności komitetu i jego zdolności do realizacji powierzonych zadań.

Według Lowella najwcześniej Cook mogłaby stawić się przed komitetem po grudniowym posiedzeniu Fed w sprawie polityki pieniężnej.

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Zarzuty i przesłuchanie

Trump twierdził, że Cook złożyła fałszywe oświadczenia w związku z jednym lub większą liczbą dokumentów hipotecznych. Aby zweryfikować te twierdzenia, utworzył trzyosobowy komitet. W memorandum Białego Domu prezydent wskazał, że jego obowiązkiem jest zapewnienie egzekwowania prawa, w tym zwalnianie podwładnych, którym nie można ufać, że będą mówić prawdę i przestrzegać prawa.

Przesłuchanie przed komitetem początkowo wyznaczono na 5 listopada. Obecnie nie wiadomo, czy zostanie ono przełożone. Zgodnie z memorandum Cook miała przedstawić argumenty, pisemne dowody i pisemne zeznania dotyczące istniejących dowodów i zarzutów.

Cook została powołana do Rady Gubernatorów Rezerwy Federalnej przez byłego prezydenta Joe Bidena. Administracja Trumpa wielokrotnie próbowała ją zwolnić. Wcześniej w tym roku Sąd Najwyższy USA decyzją 5 do 4 zezwolił jej pozostać w Radzie. Prezes Sądu Najwyższego John Roberts napisał, że prezydent nie zapewnił jej wystarczającej procedury do zakwestionowania zarzutów. W sierpniu 2025 roku dyrektor Federalnej Agencji Finansowania Mieszkalnictwa Bill Pulte skierował zawiadomienie, w którym zasugerował, że Cook mogła nielegalnie wskazać nieruchomości w Georgii i Michigan jako swoje główne miejsce zamieszkania, aby uzyskać niższe stawki hipoteczne.

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