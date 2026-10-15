在美国，联邦储备委员会理事丽莎·库克的律师称，总统唐纳德·特朗普为调查她而成立的委员会明显存在偏见。The Hill援引美联社报道称。

辩方异议

库克的律师阿贝·洛厄尔在致特朗普顾问威廉·沙夫的信中表示，在委员会成员存在偏见、另有未具体说明的指控以及披露新证据的时间表不明确的情况下举行听证会，不符合独立性原则。他还对委员会的客观性及其完成所赋任务的适当性表示严重担忧。

洛厄尔表示，库克最早也要在美联储12月货币政策会议之后才能出席委员会听证。

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指控与听证会

特朗普曾表示，库克就一份或多份抵押贷款文件作出了虚假陈述。为核查这些说法，他成立了一个由三人组成的委员会。总统在白宫备忘录中指出，确保法律得到执行是他的职责，其中包括解雇不能被信任会说真话并遵守法律的下属。

委员会听证会最初定于11月5日举行。目前尚不清楚是否会改期。根据备忘录，库克应就现有证据和指控提交论点、书面证据及书面证词。

库克由前总统乔·拜登任命为联邦储备委员会理事。特朗普政府曾多次试图解雇她。今年早些时候，美国最高法院以5比4的裁决允许她继续留任委员会。首席大法官约翰·罗伯茨写道，总统没有向她提供足够的程序来对指控提出质疑。2025年8月，联邦住房金融局局长比尔·普尔特提交了一份转介材料，称库克可能为获得较低的抵押贷款利率，非法将位于佐治亚州和密歇根州的房产申报为其主要住所。

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