В США адвокаты члена Совета управляющих Федеральной резервной системы Лизы Кук назвали созданный президентом Дональдом Трампом комитет для расследования в отношении нее демонстративно предвзятым. Об этом The Hill сообщает со ссылкой на Associated Press.

Возражения защиты

Адвокат Кук Аббе Лоуэлл в письме советнику Трампа Уильяму Шарфу заявил, что слушание с участием предвзятых членов комитета, при наличии неуточненных дополнительных обвинений и неясном графике раскрытия новых доказательств не соответствует принципам независимости. Он также выразил существенные опасения относительно объективности комитета и его пригодности для выполнения поставленных задач.

По словам Лоуэлла, самое раннее Кук могла бы предстать перед комитетом после декабрьского заседания ФРС по вопросам денежно-кредитной политики.

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Обвинения и слушание

Трамп заявлял, что Кук сделала ложные заявления в связи с одним или несколькими ипотечными документами. Для проверки этих утверждений он создал комитет из трех человек. В меморандуме Белого дома президент указал, что его обязанность — обеспечивать исполнение законов, в том числе увольнять подчиненных, которым нельзя доверять говорить правду и соблюдать закон.

Слушание в комитете первоначально назначили на 5 ноября. Будет ли оно перенесено, пока неизвестно. Согласно меморандуму, Кук должна была представить аргументы, письменные доказательства и письменные свидетельства относительно имеющихся доказательств и обвинений.

Кук была назначена в Совет управляющих ФРС бывшим президентом Джо Байденом. Администрация Трампа неоднократно пыталась ее уволить. Ранее в этом году Верховный суд США решением со счетом 5 против 4 разрешил ей остаться в составе Совета. Председатель суда Джон Робертс написал, что президент не предоставил ей достаточной процедуры для оспаривания обвинений. В августе 2025 года директор Федерального агентства жилищного финансирования Билл Пулте направил представление, в котором предположил, что Кук могла незаконно указать объекты недвижимости в Джорджии и Мичигане в качестве основного места проживания, чтобы получить более низкие ипотечные ставки.

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