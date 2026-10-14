Турецко-кипрский районный суд в Трикомо на Кипре впервые вынес обвинительный приговор по делу о гомофобном преступлении на почве ненависти. 24 сентября мужчина Эргун Сунмез был приговорен в общей сложности к шести месяцам лишения свободы, из которых один месяц назначили за преступление в отношении Берны Нуман, сообщает Cyprus Mail со ссылкой на Bugun Kibris.

Обстоятельства дела

По данным Bugun Kibris, в сентябре 2023 года Сунмез пришел в квартиру своей бывшей жены Пинар Таш в Трикомо. Как сообщало издание, он физически напал на Таш и угрожал ей, а также высказывал гомофобные оскорбления в адрес Нуман, которая в это время находилась в квартире.

Суд установил, что высказывания в адрес Нуман, которые, по его оценке, были слышны и за пределами квартиры, представляли собой отдельное преступление от оскорблений и угроз, направленных против Таш. Суд отметил, что для квалификации деяния как преступления на почве ненависти недостаточно общего намерения совершить правонарушение: необходим конкретный мотив, связанный с предубеждением или ненавистью к сексуальной ориентации человека.

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Приговор и правовой контекст

В решении суд пришел к выводу, что высказывания Сунмеза были не просто оскорблениями во время ссоры, а имели целью публично унизить и маргинализировать Нуман из-за ее сексуальной ориентации. По данным Bugun Kibris, пять месяцев из шестимесячного срока были назначены за нападение на Таш, еще один месяц — за преступление на почве ненависти в отношении Нуман.

Ozgur Gazete ранее сообщала, что Сунмез и Таш развелись за пять месяцев до инцидента. После произошедшего Таш подала заявление о физическом нападении и получила медицинское заключение, документирующее инцидент.

Турецко-кипрская администрация легализовала однополые сексуальные отношения 7 февраля 2014 года, одновременно введя антидискриминационные нормы. Cyprus Mail отмечает, что это была последняя администрация в Европе, сделавшая такой шаг. В то же время однополые пары там не имеют юридического признания и права на усыновление детей.

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