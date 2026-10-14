塞浦路斯特里科莫的一家土族塞浦路斯地区法院首次在一起仇同性恋仇恨犯罪案件中作出有罪判决。9月24日，埃尔贡·孙梅兹被判处共计六个月监禁，其中一个月是因针对贝尔娜·努曼的犯罪行为，Cyprus Mail报道，并援引Bugun Kibris的消息。

案件情况

据Bugun Kibris报道，2023年9月，孙梅兹来到他前妻皮纳尔·塔什位于特里科莫的公寓。该媒体称，他对塔什实施了人身攻击并威胁她，还对当时在公寓内的努曼发表了仇同性恋侮辱言论。

法院认定，针对努曼的言论——法院认为这些言论在公寓外也能听到——构成一项独立于针对塔什的侮辱和威胁的犯罪。法院指出，要将行为认定为仇恨犯罪，仅有实施违法行为的一般意图并不足够：还必须存在与对个人性取向的偏见或仇恨有关的具体动机。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

判决与法律背景

法院在裁决中认为，孙梅兹的言论并非仅是争吵中的侮辱，而是旨在因努曼的性取向而公开羞辱和边缘化她。据Bugun Kibris称，六个月刑期中的五个月是因袭击塔什而判处，另一个月则是因针对努曼的仇恨犯罪而判处。

Ozgur Gazete此前报道称，孙梅兹和塔什在事件发生前五个月已离婚。事件发生后，塔什就人身攻击提出申诉，并获得记录该事件的医疗报告。

土族塞浦路斯行政当局于2014年2月7日将同性性关系合法化，同时引入反歧视规定。Cyprus Mail指出，这是欧洲最后一个采取这一步骤的行政当局。同时，当地同性伴侣没有法律承认，也没有收养儿童的权利。

关注我们在