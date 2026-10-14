Turecko-cypryjski sąd okręgowy w Trikomo na Cyprze po raz pierwszy wydał wyrok skazujący w sprawie homofobicznego przestępstwa z nienawiści. 24 września mężczyzna Ergun Sunmez został skazany łącznie na sześć miesięcy pozbawienia wolności, z czego jeden miesiąc wymierzono za przestępstwo wobec Berny Numan, informuje Cyprus Mail, powołując się na Bugun Kibris.

Okoliczności sprawy

Według Bugun Kibris we wrześniu 2023 roku Sunmez przyszedł do mieszkania swojej byłej żony Pinar Tas w Trikomo. Jak podawało wydanie, fizycznie zaatakował i groził Tas, a także kierował homofobiczne obelgi pod adresem Numan, która w tym czasie przebywała w mieszkaniu.

Sąd ustalił, że wypowiedzi skierowane do Numan, które — w jego ocenie — było słychać również poza mieszkaniem, stanowiły odrębne przestępstwo od obelg i gróźb skierowanych przeciwko Tas. Sąd zaznaczył, że do zakwalifikowania czynu jako przestępstwa z nienawiści nie wystarcza ogólny zamiar popełnienia wykroczenia: konieczny jest konkretny motyw związany z uprzedzeniem lub nienawiścią wobec orientacji seksualnej danej osoby.

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Wyrok i kontekst prawny

W orzeczeniu sąd uznał, że wypowiedzi Sunmeza nie były jedynie obelgami podczas kłótni, lecz miały na celu publiczne upokorzenie i marginalizowanie Numan z powodu jej orientacji seksualnej. Według Bugun Kibris pięć miesięcy z sześciomiesięcznego wyroku wymierzono za atak na Tas, a kolejny miesiąc — za przestępstwo z nienawiści wobec Numan.

Ozgur Gazete wcześniej informowała, że Sunmez i Tas rozwiedli się pięć miesięcy przed incydentem. Po zdarzeniu Tas złożyła zawiadomienie o fizycznej napaści i otrzymała opinię medyczną dokumentującą incydent.

Turecko-cypryjska administracja zalegalizowała kontakty seksualne osób tej samej płci 7 lutego 2014 roku, jednocześnie wprowadzając przepisy antydyskryminacyjne. Cyprus Mail zauważa, że była to ostatnia administracja w Europie, która podjęła taki krok. Jednocześnie pary jednopłciowe nie mają tam prawnego uznania ani prawa do adopcji dzieci.

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