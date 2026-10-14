Федеральное правительство Германии одобрило законопроект о новом налоге на сладкие напитки. Согласно действующему плану, сбор может вступить в силу 1 июля 2027 года, однако перед этим документ должен пройти законодательную процедуру и быть принят Бундестагом. Об этом сообщает The Local Germany.

Ставки налога

Согласно согласованному компромиссу, напитки с содержанием не менее 5 граммов сахара на 100 миллилитров будут облагаться по ставке 26 центов за напиток. Для напитков, содержащих 8 граммов сахара или более на 100 миллилитров, предусмотрена более высокая ставка — 32 цента.

От уплаты сбора освободят малых производителей, выпускающих менее 1 млн литров сладких напитков в год. Налог будет распространяться на соки, газированные и другие подслащенные напитки.

Цель инициативы

Министр финансов Ларс Клингбайль, продвигавший введение нового сбора, считает, что более высокая цена на напитки с большим содержанием сахара должна стимулировать производителей сокращать его количество в продукции и снизить чрезмерное потребление сахара, в частности среди детей.

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Федеральное правительство также рассчитывает ежегодно получать от налога сотни миллионов евро: ожидаемые поступления оцениваются примерно в 690 млн евро в 2027 году и 925 млн евро в 2028 году. Средства планируют направить на поддержание стабильного уровня взносов в систему государственного медицинского страхования.

Споры вокруг проекта

Принятию законопроекта предшествовали недели публичных споров в коалиции и вмешательство канцелярии канцлера. Ранее в одном из проектов Министерства финансов рассматривалась возможность распространить сбор на овсяное молоко, готовые кофейные напитки и напитки с искусственными подсластителями, что вызвало критику.

В итоге министры отказались от предложенного дополнительного более высокого налогового уровня и вернулись к двухуровневой модели. По данным издания, налог создан по образцу британского сбора на сладкие напитки, который действует с 2018 года.

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