德国联邦政府批准了一项关于新设含糖饮料税的法案草案。根据目前的计划，该税费可能于2027年7月1日生效，但在此之前，该文件必须完成立法程序并获联邦议院通过。据The Local Germany报道。

税率

根据达成的妥协方案，每100毫升含糖至少5克的饮料将按每瓶26欧分的税率征税。对于每100毫升含糖8克或以上的饮料，则规定更高税率——32欧分。

年产量不足100万升含糖饮料的小型生产商将免缴该税费。该税将适用于果汁、碳酸饮料及其他加糖饮料。

倡议目的

推动引入这项新税费的财政部长拉尔斯·克林拜尔认为，提高高糖饮料的价格应当促使制造商减少产品中的糖含量，并降低糖的过度摄入，尤其是在儿童群体中。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

联邦政府还预计每年可从该税中获得数亿欧元：预计收入在2027年约为6.9亿欧元，2028年为9.25亿欧元。这些资金计划用于维持公共医疗保险体系缴费水平的稳定。

围绕草案的争议

该法案草案获批之前，联盟内部经历了数周的公开争议，且总理府进行了干预。此前，财政部的一份草案曾考虑将该税费扩大至燕麦奶、即饮咖啡饮料及含人工甜味剂的饮料，引发了批评。

最终，部长们放弃了拟议的额外更高税级，回归两级税率模式。据该媒体报道，这项税收以自2018年起实施的英国含糖饮料税为蓝本。

关注我们在