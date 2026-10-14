Rząd federalny Niemiec zatwierdził projekt ustawy o nowym podatku od słodzonych napojów. Zgodnie z obecnym planem opłata może wejść w życie 1 lipca 2027 roku, jednak wcześniej dokument musi przejść procedurę legislacyjną i zostać uchwalony przez Bundestag. Poinformował o tym The Local Germany.

Stawki podatku

Zgodnie z uzgodnionym kompromisem napoje zawierające co najmniej 5 gramów cukru na 100 mililitrów będą opodatkowane stawką 26 centów za napój. Dla napojów zawierających 8 gramów cukru lub więcej na 100 mililitrów przewidziano wyższą stawkę — 32 centy.

Z opłaty zostaną zwolnieni mali producenci, którzy wytwarzają mniej niż 1 mln litrów słodzonych napojów rocznie. Podatek będzie dotyczył soków, napojów gazowanych i innych słodzonych napojów.

Cel inicjatywy

Minister finansów Lars Klingbeil, który promował wprowadzenie nowej opłaty, uważa, że wyższa cena napojów o dużej zawartości cukru powinna zachęcić producentów do zmniejszenia jego ilości w produktach oraz ograniczyć nadmierne spożycie cukru, w szczególności wśród dzieci.

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Rząd federalny liczy również na uzyskiwanie z podatku setek milionów euro rocznie: oczekiwane wpływy szacuje się na około 690 mln euro w 2027 roku i 925 mln euro w 2028 roku. Środki mają zostać przeznaczone na utrzymanie stabilnego poziomu składek do systemu publicznego ubezpieczenia zdrowotnego.

Spory wokół projektu

Uchwalenie projektu ustawy poprzedziły tygodnie publicznych sporów w koalicji oraz interwencja kancelarii kanclerza. Wcześniej w jednym z projektów Ministerstwa Finansów rozważano objęcie opłatą mleka owsianego, gotowych napojów kawowych oraz napojów ze sztucznymi substancjami słodzącymi, co wywołało krytykę.

Ostatecznie ministrowie zrezygnowali z proponowanego dodatkowego wyższego poziomu podatku i powrócili do modelu dwustopniowego. Według publikacji podatek wzorowano na brytyjskiej opłacie od słodzonych napojów, która obowiązuje od 2018 roku.

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